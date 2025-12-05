Fibercop e Microsoft Italia insieme per creare l' autostrada dei dati

Ci sono momenti in cui la tecnologia smette di essere un orizzonte lontano e diventa geografia. Accade quando il cloud, che immaginiamo come un cielo irraggiungibile, scende a livello del suolo, si infila nei nodi della rete, si avvicina alle imprese, ai distretti industriali, alle amministrazioni che cercano strumenti per non restare indietro. È quello che succede con l'intesa tra FiberCop e Microsoft Italia, un accordo che va oltre una semplice collaborazione: portare la potenza del cloud e dell'intelligenza artificiale più vicino alle aziende del Paese integrando l'infrastruttura di rete ed edge di FiberCop, capillare su tutto il territorio, con Microsoft Azure Local. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fibercop e Microsoft Italia insieme per creare "l'autostrada" dei dati

Leggi anche questi approfondimenti

Edge cloud nazionale e Intelligenza artificiale sicura: accordo tra Fibercop e Microsoft Italia Vai su X

Microsoft aggiorna lista dei processori supportati da Windows 11: il risultato non convince Microsoft ha modificato la presentazione della lista dei processori compatibili con Windows 11, passando da un elenco dettagliato dei singoli chip a una visualizzazione - facebook.com Vai su Facebook

Fibercop e Microsoft Italia insieme per creare l'autostrada dei dati - L'intesa strategica tra le due aziende per sviluppare un sistema di edge cloud nazionale. Si legge su msn.com

FiberCop e Microsoft Italia insieme per un Edge Cloud nazionale più potente e sicuro - Sarmi (FiberCop): "La nostra estensione unica e capillare, unita all’esperienza nella gestione di infrastrutture critiche, ci permette di accelerare ... Riporta affaritaliani.it

FiberCop e Microsoft Italia insieme per sviluppare un sistema di edge cloud nazionale - FiberCop e Microsoft Italia hanno siglato un’intesa strategica per portare la potenza del cloud e dell’intelligenza artificiale più vicino alle aziende del Paese, integrando l’infrastruttura di rete e ... Secondo plaffo.com

FiberCop e Microsoft Italia uniscono le forze: nasce il nuovo edge cloud nazionale - L’integrazione tra la rete in fibra di FiberCop e Microsoft Azure Local punta a offrire servizi cloud e AI a bassa latenza e più sicuri. Riporta igizmo.it

Microsoft e FiberCop insieme per portare cloud e AI alle aziende italiane - L’accordo tra le due aziende mira ad accelerare la trasformazione digitale in Italia, promuovendo servizi innovativi basati su cloud e AI per le aziende italiane e la pubblica amministrazione ... Segnala msn.com

Fibercop e Microsoft Italia insieme per sistema di edge cloud nazionale - FiberCop e Microsoft Italia hanno siglato un’intesa strategica per portare la potenza del cloud e dell’intelligenza artificiale più vicino ... Secondo teleborsa.it