Festival di arte urbana a Bologna | graffiti e fotografia su seta tra i primi eventi del week-end

Venerdì 6 febbraio, Bologna si anima con il Festival di arte urbana. Gli artisti portano graffiti e fotografie su seta tra le strade e gli spazi pubblici della città. L’evento è il primo di una serie che durerà tutto il week-end, coinvolgendo gallerie, musei e palazzi storici. La città si trasforma in un grande palco all’aperto, dove l’arte si fa visibile e accessibile a tutti.

**Bologna, 6 febbraio 2026 –** L'arte si muove, si muove con forza a Bologna. A partire da venerdì 6 febbraio, l'Art City – evento artistico dedicato a Bologna – presenta un itinerario inedito, con otto eventi imperdibili tra gallerie, musei, palazzi e spazi pubblici. Sono i primi passi di una serie di itinerari dedicati a un weekend intenso, in cui il protagonista è l'arte contemporanea, con particolare attenzione alla fotografia, alla grafica, alla visione e alla creatività urbana. La città è il palcoscente, con l'attivazione di una nuova e stimolante programmazione, che vuole dare un tocco di modernità a una città che, ormai da tempo, si impegna a mostrare la propria cultura in modo sempre più aperto, innovativo.

