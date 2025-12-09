L' Albero di Natale e il Presepe illuminano il Campo Laudato Si'

Casertanews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Campo Laudato Si' si anima di luci e tradizioni per l'accensione dell'albero di Natale e del Presepe, avvenuta ieri, 8 dicembre. Un momento di festa e comunità promosso dall'associazione ViviAmo Caserta, che arricchisce il luogo di calore e spirito natalizio.

Ieri (8 dicembre) il Campo Laudato Si’ ha acceso le luci per ospitare l’accensione dell’albero di Natale e del Presepe donati dall’associazione ViviAmo Caserta. Un momento di grande partecipazione civica, che ha visto impegnati negli addobbi, decorazioni e allestimenti, tante famiglie, volontari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Bari: il comitato Santa Rita fa appello per l’albero di Natale Da installare nel giardino dedicato, quartiere San Paolo

Ospedale Livorno, a Pediatria un albero di Natale decorato con i pensieri dei piccoli pazienti

Albero di Natale vero: i consigli degli agronomi di Frosinone per mantenerlo sano e farlo vivere dopo le feste

albero natale presepe illuminanoOpicina, inaugurato l’albero di Natale in piazzale Monte Re e acceso il presepe di via di Prosecco - Nel pomeriggio, a Opicina, il Natale ha preso ufficialmente il via con l’inaugurazione dell’albero in piazzale Monte Re, cuore del rione sull’altipiano triestino. triestecafe.it scrive