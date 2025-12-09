L' Albero di Natale e il Presepe illuminano il Campo Laudato Si'

Il Campo Laudato Si' si anima di luci e tradizioni per l'accensione dell'albero di Natale e del Presepe, avvenuta ieri, 8 dicembre. Un momento di festa e comunità promosso dall'associazione ViviAmo Caserta, che arricchisce il luogo di calore e spirito natalizio.

Ieri (8 dicembre) il Campo Laudato Si’ ha acceso le luci per ospitare l’accensione dell’albero di Natale e del Presepe donati dall’associazione ViviAmo Caserta. Un momento di grande partecipazione civica, che ha visto impegnati negli addobbi, decorazioni e allestimenti, tante famiglie, volontari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Bari: il comitato Santa Rita fa appello per l’albero di Natale Da installare nel giardino dedicato, quartiere San Paolo

Ospedale Livorno, a Pediatria un albero di Natale decorato con i pensieri dei piccoli pazienti

Albero di Natale vero: i consigli degli agronomi di Frosinone per mantenerlo sano e farlo vivere dopo le feste

Un albero di Natale allestito dai bambini delle case famiglia L’appuntamento è per oggi martedì 9 dicembre alle 16.30, in viale Manzoni 16, presso l’ingresso del Dipartimento Politiche Sociali e Salute. L’iniziativa rientra nel programma della terza edizione di - facebook.com Vai su Facebook

Roma si illumina per il Natale, acceso l'albero a Piazza del Popolo. Il sindaco Gualtieri dà il via alle feste nella Capitale #ANSA Vai su X

Opicina, inaugurato l’albero di Natale in piazzale Monte Re e acceso il presepe di via di Prosecco - Nel pomeriggio, a Opicina, il Natale ha preso ufficialmente il via con l’inaugurazione dell’albero in piazzale Monte Re, cuore del rione sull’altipiano triestino. triestecafe.it scrive