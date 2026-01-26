Giornata nazionale | oggi la prevenzione veterinaria è in festa

Oggi si celebra la prima Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, istituita per riconoscere il ruolo fondamentale dei Dipartimenti e dei Servizi Veterinari delle aziende sanitarie italiane. Questa ricorrenza mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione nella tutela della salute degli animali e, di conseguenza, della salute pubblica. Un’occasione per valorizzare il lavoro quotidiano dei professionisti del settore e promuovere pratiche di cura responsabili.

LA RICORRENZA. Domenica 25 gennaio si è celebrata per la prima volta la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, istituita per riconoscere e rendere visibile il ruolo centrale svolto quotidianamente dai Dipartimenti e dai Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie locali di tutta Italia. L’attività del Dipartimento Veterinario di Ats Bergamo si sviluppa lungo l’intera filiera produttiva, secondo il principio “dal campo alla tavola”. Il lavoro inizia sul territorio, con il monitoraggio delle malattie infettive della fauna selvatica, che possono rappresentare un rischio per gli animali domestici e, in alcuni casi, per l’uomo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, appuntamento al BoIl 25 gennaio 2026 si terrà a Palazzo Bo, Università di Padova, il convegno

Arriva Giornata nazionale della prevenzione veterinaria. Parola d'ordine "One health"Il 25 gennaio si celebra la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, un’occasione per sensibilizzare sull’importanza della medicina preventiva per animali e persone.

GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE VETERINARIA ASSESSORA ZABATTA: “CURA DELL’UOMO, DEGLI ANIMALI E DELLA NATURA FORMANO UN UNICUM” “Una strategia complessiva per la prevenzione che leghi gli aspetti della tutela della - facebook.com facebook