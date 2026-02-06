Festa di San Giovanni | parade di carri e maschere intrattiene pubblico nei quartieri storici

Da ameve.eu 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica pomeriggio il centro storico di Medicina si è riempito di colori e allegria. Una sfilata di carri allegorici e maschere ha invaso i quartieri storici, portando una ventata di festa tra i passanti. La manifestazione ha coinvolto bambini e adulti, che hanno partecipato con entusiasmo. Mercatini e musica hanno completato il quadro di una giornata spensierata e vivace.

**Un Carnevale a sorpresa nel cuore di Medicina: sfilano carri allegorici, maschere e mercatini per un’esperienza unica** Domenica 15 febbraio, alle ore 14, il centro storico di Medicina si è animato con una sfila di carri allegorici, maschere colorate e una festosissima atmosfera che ha reso il Carnevale un evento unico nella sua tradizione. Con il supporto della Pro Loco di Medicina, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’evento è stato organizzato all’interno dell’area di via Oberdan, campo da basket, dove si è svolta la sfilata principale, iniziando il giorno con un tripudio di fantasia, musica e creatività.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su San Giovanni Medicina

Carri e maschere a Finale. Festa anche a Manzolino

Ieri a Finale sono arrivati in tanti per la festa di Carnevale.

Il Carnevale della magia: Ronciglione si veste di festa tra colori, maschere e carri | FOTO

A Ronciglione il Carnevale si fa sentire forte e chiaro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su San Giovanni Medicina

Argomenti discussi: Campomaggiore – festa di San Giovanni Bosco patrono della parrocchia; Festa di San Giovanni Bosco: da 126 anni i Salesiani ad Ancona con i giovani; Festa di San Giovanni Bosco; Italia – 30 e 31 gennaio: grandi appuntamenti per la festa di Don Bosco 2026 a Torino-Valdocco - ANS.

festa di san giovanni31 gennaio, buona festa di san Giovanni Bosco nel segno della gratitudineOgni 31 gennaio nelle case salesiane di tutto il mondo si festeggia con grande entusiasmo san Giovanni Bosco, padre, maestro e amico dei giovani. savonanews.it

Ispica, grande festa esterna domani in onore di San Giovanni BoscoDomani è il giorno della festa esterna di San Giovanni Bosco a Ispica. Questo il programma. Alle 8 lo sparo di 21 colpi a cannone e festoso scampanio ... quotidianodiragusa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.