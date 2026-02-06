Festa di San Giovanni | parade di carri e maschere intrattiene pubblico nei quartieri storici

Domenica pomeriggio il centro storico di Medicina si è riempito di colori e allegria. Una sfilata di carri allegorici e maschere ha invaso i quartieri storici, portando una ventata di festa tra i passanti. La manifestazione ha coinvolto bambini e adulti, che hanno partecipato con entusiasmo. Mercatini e musica hanno completato il quadro di una giornata spensierata e vivace.

**Un Carnevale a sorpresa nel cuore di Medicina: sfilano carri allegorici, maschere e mercatini per un’esperienza unica** Domenica 15 febbraio, alle ore 14, il centro storico di Medicina si è animato con una sfila di carri allegorici, maschere colorate e una festosissima atmosfera che ha reso il Carnevale un evento unico nella sua tradizione. Con il supporto della Pro Loco di Medicina, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’evento è stato organizzato all’interno dell’area di via Oberdan, campo da basket, dove si è svolta la sfilata principale, iniziando il giorno con un tripudio di fantasia, musica e creatività.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ieri a Finale sono arrivati in tanti per la festa di Carnevale.

A Ronciglione il Carnevale si fa sentire forte e chiaro.

31 gennaio, buona festa di san Giovanni Bosco nel segno della gratitudineOgni 31 gennaio nelle case salesiane di tutto il mondo si festeggia con grande entusiasmo san Giovanni Bosco, padre, maestro e amico dei giovani. savonanews.it

Ispica, grande festa esterna domani in onore di San Giovanni BoscoDomani è il giorno della festa esterna di San Giovanni Bosco a Ispica. Questo il programma. Alle 8 lo sparo di 21 colpi a cannone e festoso scampanio ... quotidianodiragusa.it

Roger van der Weyden. Crocifissione con la Vergine e San Giovanni Evangelista x.com

Capranica - Crolla il tetto alla chiesa di San Giovanni facebook