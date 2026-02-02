Ieri a Finale sono arrivati in tanti per la festa di Carnevale. Il sole ha accompagnato tutta la giornata, attirando famiglie e bambini che si sono divertiti a vedere i sei carri sfilare lungo le strade. La piazza era piena, e l’atmosfera spensierata ha coinvolto tutti, anche a Manzolino dove si è svolta un’altra piccola manifestazione. Un pomeriggio di festa e colori, come da tradizione.

Pienone ieri al Carnevale di Finale: una giornata soleggiata e gradevole con tanta gente e tanti bambini che hanno apprezzato la sfilata dei sei carri. Era la prima delle tre giornate del Carnevale dei bambini, giunto alla 48esima edizione. I carri tuttavia non sono potuti passare per la piazza, in parte pedonalizzata. Il percorso dei carri e delle maschere ha avuto il suo cuore nei Giardini pubblici, per poi muoversi in via Dante, via Marconi, largo Cavallotti, via Sauro e via Agnini. Nei capannoni i volontari hanno lavorando alacremente per ultimare i sei carri totalmente rinnovati: il gruppo ’I nuovi giovani’ ha presentato ’Malefica e il regno del fuoco’, ’Il Millennio’ ha creato ’Vacanze sul Monte Rosa’, ’One Pièce’ ha fatto sfilare ’Il ritorno di Cocco Bill’, ’Carten & Collen’ ha ideato il carro ’Gli squattrinati’ mentre ’An al so brisa’ ha costruito il carro dedicato a ’Cars: motori ruggenti’ e ’Quelli di Massa’ sono invece ’I pirati dello spritz’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carri e maschere a Finale. Festa anche a Manzolino

