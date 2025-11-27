Stranger things stagione 5 | tutti gli spoiler e i momenti chiave del volume 1

Jumptheshark.it | 27 nov 2025

La quinta stagione di Stranger Things si prepara a concludersi con la seconda parte, prevista per il 31 dicembre, dopo un avvio ricco di rivelazioni che hanno approfondito il complesso universo di Hawkins. La prima metà, composta da quattro episodi, ha svelato molti dettagli cruciali sui personaggi e sui misteri ancora irrisolti, mantenendo vivo l’interesse degli spettatori verso i protagonisti e le loro sfide nel fronteggiare Vecna e le forze oscure che minacciano la città. vecna, il primo contatto con will in stagione 1. la scoperta del legame tra will e vecna. Nei primi minuti della stagione 5, viene rivelato un dettaglio importante riguardante l’”sparizione” di Will in stagione 1. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

