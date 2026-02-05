basta permessi premio agli autori di femminicidio

Imma Rizzo, mamma di Noemi Durini, si prepara a presentare in Cassazione una proposta di legge che chiede di eliminare i permessi premio per chi commette reati gravi, come il femminicidio. La legge sarà depositata il 23 febbraio a Roma, con il supporto dell’avvocato Valentina Presicce. Rizzo vuole cambiare le regole e impedire che chi uccide una donna possa ottenere benefici penitenziari. La sua battaglia nasce dalla tragica perdita di Noemi, uccisa nel 2017 dal suo ragazzo.

AGI - Basta permessi premio per chi si macchia di reati efferati come il femminicidio. È l'istanza chiave della proposta di legge di iniziativa popolare 'Noemi Durini' che il 23 febbraio prossimo sarà presentata in Cassazione a Roma da Imma Rizzo - mamma di Noemi, uccisa a 16 anni nel settembre 2017 dal suo ragazzo, Lucio Marzo, poco più grande di lei - e dal legale della donna, Valentina Presicce. Il femminicidio di Noemi è rimasto alle cronache per la lucida crudeltà dimostrata dall'assassino e per l'assenza di una reale resipiscenza da parte sua: la giovane, accoltellata alla testa, era stata spinta a terra, colpita ripetutamente con dei sassi e sepolta, ancora viva, sotto alcuni massi. 🔗 Leggi su Agi.it

Basta permessi premio per i colpevoli di femminicidio: la proposta di legge nel nome di Noemi Durini, uccisa a 16 anniPdl presentato dalla madre di Noemi Imma Rizzo. L’assassino della figlia, Lucio Marzo, ha iniziato a beneficiare di permessi premio dopo solo tre anni di carcere ... 27esimaora.corriere.it

Il 23 febbraio il deposito in Cassazione. Imma Rizzo, madre della ragazza di Specchia uccisa a soli 16 anni nel 2017: “Basta permessi per chi uccide le donne, lo Stato non ci lasci sole”. facebook

