Federica Brignone una Tigre portabandiera | dalle lacrime al sogno Milano Cortina 2026

Federica Brignone ha vinto la sua battaglia contro il dolore. Dopo un grave infortunio che aveva messo in dubbio la sua presenza alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la campionessa azzurra ha deciso di non mollare. Insieme a un sorriso e tanta determinazione, sarà la portabandiera dell’Italia, pronta a sfrecciare sulla neve e a rappresentare il tricolore con orgoglio.

Nel suo palmares - tra i titoli più importanti - ci sono ben sette sfere di cristallo (ha vinto due volte la classifica generale di Coppa del Mondo, oltre alle cinque di specialità, due in Gigante, più Discesa, Combinata e Super G), poi cinque medaglie mondiali, di cui due d’oro, e tre olimpiche, una d’argento e due di bronzo. Ebbene sì, a Federica mancherebbe proprio l’affermazione a Cinque Cerchi. Pensare che la prima volta che si è presentata ai Giochi invernali non aveva ancora vent’anni: Vancouver 2010, 18esima in Gigante. Poi Sochi 2014, 11esima in supercombinata, fino ai podi: terzo gradino nel gigante di Pyeongchang 2018 e di Pechino 2022, dove è salita pure sul secondo gradino nel gigante, mancando il primo per appena 28 centesimi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Alle 12:12 del 12 dicembre 2025, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha annunciato i quattro portabandiera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

L’Italia si prepara a fare la storia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con un’innovazione senza precedenti: quattro portabandiera durante la Cerimonia d’Apertura.

