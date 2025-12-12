Annunciati i 4 portabandiera dell’Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | c’è Federica Brignone 2 olimpionici

L’Italia si prepara a fare la storia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con un’innovazione senza precedenti: quattro portabandiera durante la Cerimonia d’Apertura. Tra loro, spiccano Federica Brignone e due olimpionici, simboli di orgoglio e tradizione sportiva. Questa scelta rappresenta un momento di grande rilevanza e celebrazione per lo sport italiano.

Per la prima volta nella storia l’Italia avrà ben quattro portabandiera durante la Cerimonia d’Apertura alle Olimpiadi. I Giochi di Milano Cortina 2026 verranno inaugurati con un doppio evento tra lo Stadio San Siro del capoluogo lombardo e la Piazza nelle Perla delle Dolomiti, in ogni cerimonia saranno presenti due alfieri (un uomo e una donna). L’annuncio è arrivato alle ore 12.12 di venerdì 12 dicembre da parte di Luciano Buonfiglio, il Presidente del Coni a cui spetta l’onore e l’onore della scelta. Nel specifico sono stati selezionati Federico Pellegrino e Arianna Fontana a Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina d’Ampezzo. Oasport.it

