Federica Brignone finalmente in pista per i test | Ancora dei problemi per la libera devo decidere

Federica Brignone si è presentata in pista oggi per i test dopo la pausa forzata. La sciatrice ha sorriso, anche se ha ammesso di avere ancora dolore sulla gamba sinistra, soprattutto al momento dell’appoggio. La sua partecipazione alla libera di domani dipenderà dall’ultimo controllo, perché il maltempo ha già portato a una nuova sospensione degli allenamenti. La giornata è stata all’insegna di qualche speranza, ma anche di incertezza.

Federica Brignone solare e sorridente dopo il test sulle Tofane prima della nuova sospensione per maltempo: "Sempre stupendo, ma ho ancora fastidio sulla gamba sinistra al momento dell'appoggio. La discesa? Deciderò se mettermi a disposizione ma sarà una scelta tecnica". Poi il tete-a-tete con la mamma a fine prova.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Brignone Tofane Federica Brignone fa un ritorno sbalorditivo: “Sono felice, ora devo riacquistare fiducia” Federica Brignone torna in gara dopo un periodo di assenza, mostrando segnali di ripresa. Ho commesso errori, devo ancora lavorare sulla fiducia" - Federica Brignone Federica Brignone si apre dopo la discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Brignone Tofane Argomenti discussi: Brignone: Non mi sono fidata. Olimpiadi? Non ci arrivo come avrei voluto; Olimpiadi Milano-Cortina, è il momento della grande festa: i campioni, la sfilata, il braciere; LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: Goggia e Brignone assaggiano l’Olympia delle Tofane; Quando gareggia Brignone in gigante e superG? Date, orari e dove vederla. LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: tutto fermo sull’Olympia delle Tofane, bene Brignone nei curvoniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.57 Le americane ingannano ... oasport.it A che ora parte Federica Brignone oggi, prova discesa Cortina 2026: n. di pettorale, tv, streamingVenerdì 6 febbraio si preannuncia particolarmente impegnativo per Federica Brignone: in mattinata si cimenterà nella prima prova cronometrata della ... oasport.it : , Questa foto scattata a Cortina d'Ampezzo è pura poesia sportiva. Sofia Goggia e Federica Brignone, le regine dello sci alpino azzurro, condividono un sorriso complice con Demetrio facebook Medaglie o non medaglie, per la nostra Federica Brignone è già un successo #HomeOfTheOlympics #MilanoCortina2026 #AlpineSkiing #Brignone x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.