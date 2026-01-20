Federica Brignone fa un ritorno sbalorditivo | Sono felice ora devo riacquistare fiducia

Federica Brignone torna in gara dopo un periodo di assenza, mostrando segnali di ripresa. La campionessa italiana dello sci ha concluso al sesto posto nello slalom gigante di Plan de Corones, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. La sua partecipazione testimonia impegno e determinazione, elementi fondamentali per ritrovare la forma e la fiducia necessarie per le prossime competizioni.

La campionessa dello sci italiano al ritorno alle gare ha chiuso al sesto posto lo slalom gigante di Plan de Corones. Federica Brignone e la notizia più attesa per lo sci italiano: "Ora è tempo di tornare" Federica Brignone annuncia il ritorno alle sessioni collettive di allenamento, segnando un momento importante per lo sci italiano. Sci alpino, gigante femminile Kronplatz con il ritorno di Federica Brignone: a che ora e dove vederlo in diretta Il 20 gennaio sull'Erta di Kronplatz si svolgerà il settimo gigante della Coppa del mondo di sci alpino femminile. Federica Brignone torna in gara nello slalom gigante di Kronplatz 292 giorni dopo l'infortunio: Sono qui per questo. Brignone torna in gara a Kronplatz, Federica: E' veramente fantastico, ma sarà solo un test su me stessa. Un'emozione nuova. Brignone gareggia: Test per me stessa, non punto al risultato. Milano-Cortina? Ancora non lo so. Essere qui in gara è già un grande successo. Federica Brignone torna finalmente in pista oggi a Plan de Corones dopo 292 giorni dall'infortunio che l'ha fermata lo scorso aprile in Val di Fassa. La fuoriclasse valdostana, che si è aggiudicata la Coppa del Mondo. Sara Hector domina la prima manche dello slalom gigante di Kronplatz (1:13.54) e va al comando Federica Brignone al rientro fa registrare il 7° tempo mentre Sofia Goggia cade ed è out

