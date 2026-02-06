Federica Brignone si apre dopo la discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo. La sciatrice italiana ha ammesso di aver commesso errori e di dover lavorare ancora sulla fiducia. Ha spiegato che non è stata una giornata facile e che deve migliorare, ma resta determinata a riprendere la strada giusta.

Alla discesa libera femminile di Cortina d'Ampezzo, Federica Brignone ha condiviso le prime riflessioni sulla prova di oggi, offrendo un quadro chiaro della prestazione e degli obiettivi imminenti. L'azzurra, che sarà portabandiera dell'Italia in occasione della cerimonia serale, ha delineato il bilancio iniziale e le aree su cui concentrarsi nelle sessioni successive, dimostrando padronanza della situazione e lucidità tecnica. La valutazione iniziale evidenzia un risultato overall soddisfacente, nonostante alcuni errori attribuiti a una neve molto morbida che non offriva sempre risposte precise sotto i piedi.

Ho commesso errori, devo ancora lavorare sulla fiducia" - Federica Brignone

Federica Brignone ammette di aver commesso alcuni errori e dice di dover lavorare ancora sulla fiducia.

Federica Brignone torna in gara dopo un periodo di assenza, mostrando segnali di ripresa.

