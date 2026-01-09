FC Heidenheim-Colonia sabato 10 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra FC Heidenheim e Colonia, valido per il sedicesimo turno di Bundesliga, si disputerà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:30. In questa occasione, si affrontano due squadre con obiettivi differenti: l’Heidenheim, in casa, e il neopromosso Colonia. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per un confronto importante nella seconda parte della stagione.

Turno numero 16 di Bundesliga che nella sua giornata di sabato vede l’FC Heidenheim di Schmidt affrontare in casa il neopromosso Colonia. I rosso blu sono attualmente penultimi in classifica a 3 punti dalla salvezza diretta, reduci da 2 KO consecutivi ma in ripresa rispetto al tragico inizio di stagione. Tutto è ancora aperto ed è in programma un altro scontro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - FC Heidenheim-Colonia (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: FC Heidenheim-Friburgo (sabato 06 dicembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Hoffenheim-FC Heidenheim (sabato 25 ottobre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. CALCIO - LA LIGA; Heidenheim vs FC Colonia Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 10-01-2026; Pronostico Heidenheim-Colonia 10 Gennaio 2026: 16ª Giornata di Bundesliga; Pronostico Heidenheim - Colonia: 10 Gennaio 2026 ??. Pronostico 1. FC Heidenheim vs Colonia – 10 Gennaio 2026 - FC Heidenheim e Colonia per una sfida valida per la Bundesliga. news-sports.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.