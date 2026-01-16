Wolfsburg-FC Heidenheim sabato 17 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Sabato 17 gennaio 2026 alle 15:30 si affrontano Wolfsburg e FC Heidenheim. La partita vede il Wolfsburg, ora a +6 dalla zona retrocessione, cercare una vittoria che potrebbe consolidare la posizione in classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per un confronto importante per entrambe le squadre.
Baum ha ripreso in mano il Wolfsburg che ora è a +6 dalla zona retrocessione e può addirittura allungare quest’oggi in caso di vittoria sull’FC Heidenheim fanalino di coda del torneo. Dopo gli 8 gol subiti a Monaco è arrivata la necessaria vittoria nello scontro diretto contro il St. Pauli, con Pejcinovic autore del gol vittoria nel finale. Quinto successo stagionale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
