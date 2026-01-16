Sabato 17 gennaio 2026 alle 15:30 si affrontano Wolfsburg e FC Heidenheim. La partita vede il Wolfsburg, ora a +6 dalla zona retrocessione, cercare una vittoria che potrebbe consolidare la posizione in classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per un confronto importante per entrambe le squadre.

Baum ha ripreso in mano il Wolfsburg che ora è a +6 dalla zona retrocessione e può addirittura allungare quest’oggi in caso di vittoria sull’FC Heidenheim fanalino di coda del torneo. Dopo gli 8 gol subiti a Monaco è arrivata la necessaria vittoria nello scontro diretto contro il St. Pauli, con Pejcinovic autore del gol vittoria nel finale. Quinto successo stagionale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolfsburg-FC Heidenheim (sabato 17 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: FC Heidenheim-Colonia (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: FC Heidenheim-Colonia (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Diretta Wolfsburg - FC St. Pauli (2-1) Bundesliga 2025; Köln, Heidenheim and Wolfsburg among suitors for out-of-favour Freiburg winger; Scherma, il Dream Team del fioretto vince tre volte su tre in Coppa del mondo: e ora il GP di Torino; Inter-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Pronostico Wolfsburg vs 1. FC Heidenheim – 17 Gennaio 2026 - Alla Volkswagen Arena si gioca il 17 Gennaio 2026 alle 15:30 una sfida che promette spunti interessanti per la Bundesliga. news-sports.it