FC 26 Micah Richards Eroe Stelle del Futuro | Il ritorno del Big Meeks è pura potenza fisica

Micah Richards torna in campo e fa subito parlare di sé. L’ex difensore, noto come “Big Meeks”, ha mostrato tutta la sua forza nel suo ritorno con le Stelle del Futuro. La partita si è trasformata in un match di pura energia, con Richards che ha preso il comando e ha acceso l’entusiasmo dei tifosi presenti. Un ritorno che conferma la sua carica e la voglia di rimanere protagonista.

L’evento si arricchisce con una delle icone più carismatiche della Premier League degli ultimi vent’anni. La SBC di Micah Richards Eroe Stelle del Futuro celebra gli esordi esplosivi del difensore inglese con una carta da 89 che fa della forza bruta e della velocità i suoi tratti distintivi. Se cerchi un difensore capace di “spostare” fisicamente qualsiasi attaccante, Richards è l’uomo che fa per te. Analisi Tecnica: Una roccia inarrestabile. Micah Richards non è mai stato un difensore di fioretto, e questa carta lo conferma in ogni statistica: Fisicità Monumentale (92): È una delle statistiche più alte per un difensore non-icona. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Micah Richards Eroe Stelle del Futuro: Il ritorno del “Big Meeks” è pura potenza fisica Approfondimenti su Micah Richards FC 26 SBC FLASH: Julien Duranville (86 OVR) – Velocità Pura e 5 Stelle Abilità! FC 26 SBC Flashback: Viktor Gyökeres (87 OVR) – Punta di Potenza 5 Stelle Piede Debole! Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Micah Richards FC 26 Micah Richards Eroe Stelle del Futuro: Il ritorno del Big Meeks è pura potenza fisicaL’evento si arricchisce con una delle icone più carismatiche della Premier League degli ultimi vent’anni. La SBC di Micah Richards Eroe Stelle del Futuro celebra gli esordi esplosivi del difensore ... imiglioridififa.com EA FC 26 Future Stars brings a game-changing Evolution twist you can’t missAll the leaks, expected content and when the new cards will be in packs - including 91-rated forwards from Chelsea and PSG - as well as the return of Icon Swaps and Future Stars Academy ... mirror.co.uk Che spettacolo Micah Richards, noi in Italia invece abbiamo lo Zio Bergomi, e poi hanno il coraggio di lamentarsi della pirateria. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.