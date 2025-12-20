È arrivata l’Evoluzione “Perfezionista dei passaggi” (21 giorni), una sfida a pagamento che si concentra interamente sulla visione di gioco e sulla qualità del palleggio. Il vero valore di questa EVO non sono i numeri, ma la collezione completa di stili di gioco che trasforma il tuo giocatore in un assist-man infallibile, culminando con l’ambitissimo Passaggio incisivo+. Durata: 21 giorni.. Costo: 35.000 Crediti o 350 FC Points.. Ripetibile: Sì, 2 volte totali.. Requisiti di Accesso. Valutazione Generale (GEN) max: 86.. N° stili di gioco max: 10.. N° stili di gioco+ max: 1.. I Miglioramenti Totali (Focus PlayStyle). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Perfezionista dei passaggi – Il Regista Totale (Passing Perfectionist)

