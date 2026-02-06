FC 26 | Disponibile il Team 2 Future Stars!

La seconda settimana della promozione FC 26 si fa più ricca, con il lancio del Team 2 Future Stars. La novità porta in campo una selezione di veterani che hanno già scritto il loro nome e di giovani promesse pronte a emergere. Il mix tra esperienza e freschezza promette di conquistare i tifosi e tenere alta l’attenzione sulla scena calcistica.

La seconda settimana della promozione entra nel vivo con un rilascio ancora più imponente. Il Team 2 mescola sapientemente le icone che hanno fatto la storia con le giovani promesse pronte a prendersi la scena mondiale. Le Icone del Team 2. Il vertice della piramide è occupato da carte dal valore inestimabile: Pelé (96 OVR): La carta con l’OVR più alto del team, un sogno per ogni giocatore.. Zico (94 OVR) e Bergkamp (93 OVR): Maestri della tecnica che ricevono versioni speciali dedicate ai loro anni d’oro.. Henry (92 OVR) e Eto’o (91 OVR): Velocità e finalizzazione d’élite per l’attacco.. I Giovani Talenti del Secondo Rilascio. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

