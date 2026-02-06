FC 26 | Disponibile il Team 2 Future Stars!

La seconda settimana della promozione FC 26 si fa più ricca, con il lancio del Team 2 Future Stars. La novità porta in campo una selezione di veterani che hanno già scritto il loro nome e di giovani promesse pronte a emergere. Il mix tra esperienza e freschezza promette di conquistare i tifosi e tenere alta l’attenzione sulla scena calcistica.

La seconda settimana della promozione entra nel vivo con un rilascio ancora più imponente. Il Team 2 mescola sapientemente le icone che hanno fatto la storia con le giovani promesse pronte a prendersi la scena mondiale. Le Icone del Team 2. Il vertice della piramide è occupato da carte dal valore inestimabile: Pelé (96 OVR): La carta con l’OVR più alto del team, un sogno per ogni giocatore.. Zico (94 OVR) e Bergkamp (93 OVR): Maestri della tecnica che ricevono versioni speciali dedicate ai loro anni d’oro.. Henry (92 OVR) e Eto’o (91 OVR): Velocità e finalizzazione d’élite per l’attacco.. I Giovani Talenti del Secondo Rilascio. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26: Disponibile il Team 2 Future Stars! Approfondimenti su FC 26 FC 26 Academy Future Stars: Il percorso verso il 90 GEN e i Ruoli “PLUS PLUS” Si è appena concluso il primo appuntamento di FC 26 Academy Future Stars, un percorso che mira a far crescere i giovani calciatori nel tempo. FC 26: Arrivano le Future Stars! Tutte le novità La promozione Future Stars torna in EA SPORTS FC 26, portando in primo piano i giovani talenti più promettenti del calcio mondiale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon Ultime notizie su FC 26 Argomenti discussi: EA SPORTS FC 26 scende ancora di prezzo su Amazon: oggi conviene più che mai; EA Sports FC 26: sconti sotto la lente su Amazon e Instant Gaming; Amazon abbassa ancora il prezzo di EA SPORTS FC 26; EA Sports FC 26 per Nintendo Switch è in sconto su Amazon al minimo storico. FC 26: Disponibile il Team 2 Future Stars!La seconda settimana della promozione entra nel vivo con un rilascio ancora più imponente. Il Team 2 mescola sapientemente le icone che hanno fatto la storia ... imiglioridififa.com Se ami il calcio, EA Sports FC 26 per PS5 è in sconto su Amazon al minimo storicoTra le offerte di Amazon troviamo EA Sports FC 26 per PS5 al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 53% che ti permetterà di risparmiare fino a 42,33 €. multiplayer.it Stelle che brillano ad ogni giocata, giovani talenti del nostro campionato e Leggende nate per fare la differenza. Le Future Stars sono su #FC26, chi vorreste nel vostro club x.com Future stars on stage Every year, during the Easter period, Massagno becomes the meeting point for Europe’s most exciting youth talents. From legendary clubs to rising prospects, the SAM Basket International Youth Tournament is where passion, rivalry a facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.