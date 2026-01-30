FC 26 Academy Future Stars | Il percorso verso il 90 GEN e i Ruoli PLUS PLUS

Si è appena concluso il primo appuntamento di FC 26 Academy Future Stars, un percorso che mira a far crescere i giovani calciatori nel tempo. L’evento ha presentato le nuove Academy, un progetto che non si limita a un singolo step, ma si sviluppa come una serie di tappe che accompagnano i ragazzi nel loro sviluppo tecnico e tattico. Gli allenatori spiegano che il percorso aiuta i giocatori a raggiungere i 90 GEN e a migliorare i ruoli “PLUS PLUS”, puntando a un miglioramento costante e concreto.

L'evento Future Stars introduce le Academy. Non si tratta di una singola Evoluzione, ma di un vero e proprio percorso a tappe che permette di far crescere il tuo giocatore nel tempo. Partendo dai POTM della MLS, potrai guidare il tuo talento preferito attraverso tre stadi di crescita, fino a raggiungere una valutazione finale da capogiro. Come funziona il Percorso Academy. L'immagine ufficiale di EA Sports conferma che il viaggio si divide in tre momenti chiave: Debut (Disponibile ora): È il primo passo. Porti il tuo giocatore POTM MLS (valutazione max 84) a un GEN di 86. In questa fase si sblocca il primo importante Ruolo PLUS PLUS (++), definendo l'intelligenza tattica del giocatore.

