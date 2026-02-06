Fatture false per oltre 76 milioni contanti nascosti sotto un tir | blitz in 3 aziende bresciane

Le forze dell’ordine hanno messo a soqquadro tre aziende dell’hinterland di Brescia, scoprendo fatture false per oltre 76 milioni di euro. Durante il blitz, sono stati trovati anche contanti nascosti sotto un tir. Nove persone sono state iscritte nel registro degli indagati, tra rappresentanti delle società e “corrieri” del denaro. L’inchiesta punta a fare luce su un sistema di evasione fiscale e riciclaggio molto articolato.

Sequestrate banconote per oltre 90 mila euro. Nove persone indagate per reati fiscali e riciclaggio Oltre 76 milioni di euro di fatture false e un guadagno illecito stimato in 6,5 milioni di euro. Tre aziende dell’hinterland cittadino sono state perquisite e nove persone – tra rappresentanti legali delle società utilizzatrici e “corrieri” del contante – risultano indagate a vario titolo per reati fiscali e riciclaggio. Sono questi i numeri dell’ultima operazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia. L’indagine ha portato all’emissione di un decreto di perquisizione personale e locale da parte della Procura di Brescia nei confronti di nove persone fisiche e di tre società bresciane attive nel settore dei materiali ferrosi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Le autorità di Benevento hanno sequestrato oltre 1,1 milioni di euro in un’operazione contro il riciclaggio e l’emissione di fatture false nel settore dei rottami metallici.

