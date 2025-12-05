Ragazzi il file che mette nei guai tre aziende torinesi | riciclaggio al casinò di Saint Vincent estraneo e fatture false per 3 milioni

Torinotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La segretaria indagata annotava le fatture emesse dalla società Rigenera Italia di Tronzano Vercellese in un file Excel denominato “Ragazzi”, meticolosamente aggiornato tutti i giorni. Peccato che le ricevute, secondo gli inquirenti, facessero riferimento a operazioni fittizie e l’azienda fosse. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

ragazzi il file che mette nei guai tre aziende torinesi riciclaggio al casin242 di saint vincent estraneo e fatture false per 3 milioni

© Torinotoday.it - “Ragazzi”, il file che mette nei guai tre aziende torinesi: riciclaggio al casinò di Saint Vincent (estraneo) e fatture false per 3 milioni

Argomenti simili trattati di recente

Ragazzi, legalità e crimine. In 5 mesi 11 minori nei guai - Il questore: "Già 8 avvisi orali e una proposta di divieto di accesso a internet". Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Ragazzi File Mette Guai