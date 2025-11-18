Sud con gli investimenti la crescita si consoliderà

  «Il Sud nel triennio 2021-24 è cresciuto più del Nord, e probabilmente continuerà anche nel 2025», scrive la Svimez a proposito del possibile impatto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

