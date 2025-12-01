Coesione l’allarme della Svimez | Così il Sud rischia un vuoto di investimenti
Roma, 1 dicembre 2025 – Nel Mezzogiorno la crescita degli ultimi anni non sarebbe stata possibile senza le politiche di coesione. Lo mostra il Rapporto Svimez 2025, che parte da un dato decisivo: i programmi europei 2014-2020 si sono chiusi con il 99,7% delle risorse certificate, quasi 48 miliardi spesi da Regioni e amministrazioni nazionali. Anche il Fondo sviluppo e coesione della stessa programmazione, 75 miliardi in totale, ha sostenuto una parte importante degli investimenti territoriali, pur con differenze evidenti nei pagamenti tra Centro-Nord e Sud. È questa massa di fondi, sovrapposta all’avvio del Pnrr, ad aver alimentato il rimbalzo del Mezzogiorno e il protagonismo dei Comuni, che tra 2021 e 2024 hanno raddoppiato gli investimenti e aperto cantieri con una velocità insolita per l’amministrazione italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
