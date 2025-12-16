Tiribocchi | Spalletti mi sfondò a braccio di ferro mi fece male il polso per giorni

Simone Tiribocchi, noto attaccante e protagonista del calcio italiano, rivela un episodio insolito con Luciano Spalletti. In questa intervista, l'ex calciatore ripercorre un momento di sfida amichevole che ha lasciato il segno, raccontando come una semplice partita a braccio di ferro si sia trasformata in un episodio doloroso e memorabile.

© Ilnapolista.it - Tiribocchi: «Spalletti mi sfondò a braccio di ferro, mi fece male il polso per giorni» La Gazzetta dello Sport, con Francesco Pietrella, intervista Simone Tirbocchi detto il Tir. Sette anni fa scrisse una lettera immaginaria al figlio. «Spero stia alla larga da que­sto ambiente di m.», disse 7 anni fa. Come mai quello sfogo? «Non è cam­biato nulla nel cal­cio gio­va­nile. C’è ancora l’agente che porta i soldi per far gio­care un suo assi­stito, chi paga per alle­nare e via così. Alla fine, mio figlio ha 13 anni e si diverte nei dilet­tanti. Quando perde o sta in pan­china mette il muso. Come suo padre». Ilnapolista.it Tiribocchi: «Spalletti mi sfondò a braccio di ferro, mi fece male il polso per giorni» - Tirbocchi: «Con Conte alle­na­menti da mari­nes. ilnapolista.it

