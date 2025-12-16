Tiribocchi | Spalletti mi sfondò a braccio di ferro mi fece male il polso per giorni
Simone Tiribocchi, noto attaccante e protagonista del calcio italiano, rivela un episodio insolito con Luciano Spalletti. In questa intervista, l'ex calciatore ripercorre un momento di sfida amichevole che ha lasciato il segno, raccontando come una semplice partita a braccio di ferro si sia trasformata in un episodio doloroso e memorabile.
La Gazzetta dello Sport, con Francesco Pietrella, intervista Simone Tirbocchi detto il Tir. Sette anni fa scrisse una lettera immaginaria al figlio. «Spero stia alla larga da questo ambiente di m.», disse 7 anni fa. Come mai quello sfogo? «Non è cambiato nulla nel calcio giovanile. C’è ancora l’agente che porta i soldi per far giocare un suo assistito, chi paga per allenare e via così. Alla fine, mio figlio ha 13 anni e si diverte nei dilettanti. Quando perde o sta in panchina mette il muso. Come suo padre». Ilnapolista.it
