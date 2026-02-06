Fassone ricorda un momento difficile in nerazzurro, quando dovette gestire l’addio di Zanetti dal calcio giocato. Racconta che la situazione fu complicata e richiese molte energie per affrontarla. Un episodio che rivela le sfide quotidiane di chi lavora nel mondo del calcio ai massimi livelli.

Inter News 24 Fassone, ex dirigente di Napoli, Inter e Milan tra le altre, ha raccontato un episodio relativo alla sua esperienza in nerazzurro. Durante il workshop “Il Rapporto col Calciatore” organizzato da Piace Formazione, il dirigente Marco Fassone ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali è tornato su un episodio avvenuto nei suoi anni all’Inter. Nella fattispecie ha trattato l’argomento relativo al ritiro dal calcio giocato di una bandiera, un intramontabile come Javier Zanetti. L’argentino è ancora oggi in nerazzurro e ricopre la figura di vicepresidente. IL RITIRO DI ZANETTI – «A Milano mi trovai a dover gestire l’uscita dal mondo del calcio giocato di Zanetti, che era il capitano di mille battaglie, per farlo diventare vice-presidente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Fassone: «A Milano mi trovai a dover gestire l’uscita dal mondo del calcio giocato di Zanetti. Fu complicata»

Approfondimenti su Zanetti Milano

Kelly racconta come il calcio abbia rappresentato un’occasione di distrazione durante un’infanzia difficile.

Il mondo del calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Nicola Salerno, ex direttore sportivo del Palermo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Zanetti Milano

Argomenti discussi: Tra investitori e speculatori, il bivio del calcio italiano. Intervista esclusiva a Marco Fassone; Fassona Experience: due cene dedicate alla carne piemontese.

L'intervento del Presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici, al convegno Bridge the Gap: un confronto diretto su filiera, qualità e futuro dell’allevamento di Razza Piemontese. #coalvi #fassone #innovazione #razzapiemontese facebook