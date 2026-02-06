Tre multe da 1000 euro per i mobili smessi in via | autorizzazioni revocate per un mese

A Pesaro, tre persone sono state multate con 1000 euro ciascuno per aver abbandonato mobili in strada. Le autorità hanno revocato le autorizzazioni per un mese, impedendo loro di usare l’auto. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di un giorno di febbraio 2026 e ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

**Tre cittadini multati con 1000 euro l'uno per aver buttato mobili in via, e un mese senza auto** A Pesaro, in provincia di Marche, un episodio inquietante per la comunità si è verificato nel pomeriggio di un giorno di febbraio 2026. Tre persone, identificate con precisione grazie alle telecamere della polizia locale, sono state sanzionate per aver abbandonato mobili e arredi in via, in zone residenziali, accanto ai cassonetti di raccolta differenziata. Le multe, ciascuna di mille euro, sono state emesse in base all'articolo 255 del Testo Unico dell'Ambiente, con il conseguente fermo amministrativo del veicolo per un mese.

