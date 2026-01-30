La Sanofi annuncia che con il nuovo aggiornamento ora sono 11 le indicazioni approvate per il farmaco dupilumab, usato per il trattamento del Bpco. Cattani si dice soddisfatto, perché la ricerca in questo settore sta portando risultati importanti e il farmaco potrà aiutare più pazienti. La notizia arriva in un momento di grande fermento per l’azienda, che continua a investire nello sviluppo di terapie innovative.

Roma, 30 gen. (Adnkronos Salute) - "E' un momento di grande soddisfazione, perché la ricerca e sviluppo legata a dupilumab raggiunge il picco più alto. Questa nuova indicazione" nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), che "sarà approvata a breve, sarà l'undicesima: è come avere una pipeline all'interno di un singolo farmaco. Capita raramente nella storia delle imprese farmaceutiche". Così Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta, in occasione dell'incontro sulla Bpco e la prima terapia biologica mirata, organizzato a Milano dalla farmaceutica. "Siamo sempre impegnati nello sviluppare nuovi farmaci e nuovi vaccini in tante aree terapeutiche diverse - aggiunge Cattani - L'immunologia è la nostra stella polare: abbiamo l'ambizione di essere la prima azienda biofarmaceutica al 2030 concentrata nell'immunologia e nelle immunoscienze per trasformare la vita di pazienti che combattono con patologie che hanno un carico sociale e clinico rilevante. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cattani (Sanofi): "Con Bpco diventano 11 le indicazioni per dupilumab"

