Continua la pioggia di critiche sulla questione ‘sicurezza in città’. A prendere la parola è il cordinatore cittadino di Forza Italia, Michele Pascarella. "In questi giorni in città – commenta Pascarella – si registra tra le forze politiche un acceso dibattito intorno allo stato di insicurezza. La sensazione è che, mai come questa volta, l’esigenza di maggiore sicurezza è sollecitata dalla gran parte della comunità cittadina. Ed è giusto che la politica se ne faccia interprete". Pascarella prosegue chiedendo conto e ragione ‘dell’operato di chi in questo settore ha competenze politiche’. "Sono ormai più di 10 anni – continua il coordinatore di Forza Italia – che questa città aspetta di completare il sistema della video sorveglianza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sicurezza e baby-gang: più controlli"