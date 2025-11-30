Sicurezza e baby-gang | più controlli
Continua la pioggia di critiche sulla questione ‘sicurezza in città’. A prendere la parola è il cordinatore cittadino di Forza Italia, Michele Pascarella. "In questi giorni in città – commenta Pascarella – si registra tra le forze politiche un acceso dibattito intorno allo stato di insicurezza. La sensazione è che, mai come questa volta, l’esigenza di maggiore sicurezza è sollecitata dalla gran parte della comunità cittadina. Ed è giusto che la politica se ne faccia interprete". Pascarella prosegue chiedendo conto e ragione ‘dell’operato di chi in questo settore ha competenze politiche’. "Sono ormai più di 10 anni – continua il coordinatore di Forza Italia – che questa città aspetta di completare il sistema della video sorveglianza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Baby Parking alla Bacchetta Divertimento assicurato! Un luogo speciale dove i tuoi bimbi possono giocare, imparare e socializzare in totale sicurezza, mentre tu hai un momento tutto per te! Orari e Giorni: Sabato: 8:00 – 13:30 Dove: La Bacchetta Magi - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza: dai reati in aumento alle baby gang, dal rafforzamento e ricambio dell’organico alla legittima difesa. Trasporti e rincari. Ne parliamo a ReStart con @Piantedosim @VikyBorgomeo @CarloRienzi @maxlenzitv #ReStart con @AnnalisaBruchi: 09:45 # Vai su X
"Sicurezza e baby-gang: più controlli" - Continua la pioggia di critiche sulla questione ‘sicurezza in città’. Da msn.com
Misure Cautelari per Due Ragazze di Padova Coinvolte in una Baby Gang - Due giovani di Padova sono state arrestate per il loro coinvolgimento in una baby gang attiva nella città. Lo riporta notizie.it
Padova: Sgominata baby gang femminile, due minorenni sottoposte a misure cautelari - La Questura di Padova ha dato esecuzione a misure cautelari restrittive nei confronti di due sedicenni, ritenute parte di una baby ... Come scrive dailyexpress.it