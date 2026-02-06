Famiglia uccisa dal monossido mistero sull' installazione della caldaia | scarichi del gas disposti in maniera corretta? Cosa sappiamo

Una famiglia è stata trovata morta nel sonno, vittima di un’intossicazione da monossido di carbonio. Sono ancora da chiarire le circostanze dell’incidente, in particolare l’installazione della caldaia. I vicini avevano notato il silenzio prolungato e hanno chiamato i soccorsi, ma per la famiglia non c’era ormai più niente da fare. Ora gli inquirenti stanno verificando se gli scarichi del gas fossero stati messi in sicurezza o se ci siano stati errori nell’impianto. La strada resta aperta a tutte le ipotesi

Una famiglia sterminata nel sonno dal «killer invisibile». Ad attirare l'attenzione sono stati i vicini e i parenti, preoccupati dal silenzio prolungato che proveniva dalla villetta in località Rughi, a Porcari. Quando i soccorritori hanno fatto irruzione, si sono trovati davanti a una scena straziante: Arti e Jonida Kola, insieme ai figli Hajdar (22 anni) e Xhesika (15 anni), erano già privi di vita, uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio che hanno saturato le stanze durante la notte. Le indagini La Procura di Lucca ha immediatamente aperto un fascicolo per fare luce sulla dinamica del decesso.

