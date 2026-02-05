Famiglia uccisa dal monossido a Lucca | ipotesi guasto caldaia dettagli sul decesso

Mercoledì sera, una famiglia di origine albanese è stata trovata senza vita nella loro casa a Porcari, in provincia di Lucca. La polizia ipotizza che un guasto alla caldaia abbia provocato un’intossicazione da monossido di carbonio, che si sarebbe rivelata fatale. I soccorritori hanno trovato i corpi già senza vita, e ora gli inquirenti stanno cercando di capire cosa abbia causato il malfunzionamento.

**** Mercoledì 4 febbraio, intorno alle 22, nella località di Porcari, in provincia di Lucca, un tragico incidente ha colpito una famiglia di origine albanese. Tutti i componenti del nucleo familiare – padre di 48 anni, madre di 43, e due ragazzi, uno di 22 anni e uno di 15 – sono morti improvvisamente per monossido di carbonio. I corpi sono stati ritrovati in casa, in via Galgani, civico 186, da vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri. La tragedia non è stata soltanto una morte improvvisa, ma anche un colpo durissimo per la comunità locale, in cui la famiglia era ormai da tempo inserita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

