Una famiglia di quattro persone è morta per colpa di una caldaia rotta. La casa al civico 186 di via Galgani si è riempita di monossido di carbonio, lasciando senza fiato i residenti. Poco prima delle 21 di martedì, nessuno rispondeva al telefono e i vicini hanno chiamato i soccorsi. Quando sono entrati, hanno trovato i corpi senza vita. La polizia sta verificando se la caldaia fosse a norma e cosa abbia causato la fuga di gas fatale.

Una caldaia difettosa ha trasformato l'abitazione al civico 186 di via Galgani in una camera a gas. La tragedia si è consumata poco prima delle 21 di martedì 4 febbraio nella frazione di Rughi, a Porcari (Lucca). In pochi minuti, le esalazioni di monossido di carbonio hanno ucciso Arti Kola, 48 anni, la moglie Jonida di 43 e i figli Hajdar e Xhesika, di 22 e 15 anni. Un’intera famiglia di origini albanesi è stata spazzata via da un guasto tecnico accidentale che non ha lasciato loro il tempo di accorgersi del pericolo. Famiglia uccisa dal monossido di carbonio, morte quattro persone: papà, mamma e i due figli di 15 e 22 anni Soccorsi drammatici L’allarme al 112 è scattato quando qualcuno nell'appartamento ha accusato i primi segni di malessere, ma il gas inodore aveva già saturato gli ambienti. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Famiglia uccisa dal monossido, caldaia rotta: era a norma? Chi erano le quattro vittime. «Nessuno rispondeva al telefono»

Approfondimenti su Via Galgani 186

Una famiglia di quattro persone è morta nella loro casa di via Galgani a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.

Una tragedia ha colpito Porcari questa mattina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Via Galgani 186

Argomenti discussi: Intera famiglia uccisa dal monossido di carbonio: padre madre e figli di 22 e 15 anni; Famiglia Kola uccisa dal monossido di carbonio a Porcari vicino Lucca, 4 morti: soccorritori intossicati; Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, 4 morti: marito, moglie e due figli di 22 e 15 anni; Famiglia uccisa da monossido a Lucca, cosa è successo: il punto sulla tragedia.

Famiglia uccisa dal monossido, caldaia rotta: era a norma? Chi sono le quattro vittime. «Nessuno rispondeva al telefono»Una caldaia difettosa ha trasformato l'abitazione al civico 186 di via Galgani in una camera a gas. La tragedia si è consumata poco prima delle 21 di martedì 4 febbraio ... leggo.it

Lucca, una famiglia uccisa dal monossido di carbonio: trovati morti in casa madre, padre e i due figliUna famiglia è deceduta nella propria abitazione a Porcari, in provincia di Lucca, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio ... dire.it

Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, cosa è successo e chi sono le vittime: i Kola venivano dall'Albania. Avevano 48, 43, 22 e 15 anni facebook

Famiglia uccisa dal monossido a Porcari: chi sono le vittime x.com