Famiglia uccisa dal monossido di carbonio a Porcari vicino 4 morti | intossicati anche i soccorritori

Una famiglia di quattro persone è stata trovata senza vita in un’abitazione a Porcari vicino. Le vittime sono due genitori, di 48 e 43 anni, e i loro figli, di 22 e 15 anni. A chiamare i soccorsi è stato uno zio, che si era preoccupato dopo non averli sentiti. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, hanno scoperto che erano stati colpiti da un’intossicazione da monossido di carbonio. Anche alcuni soccorritori sono rimasti vittima del gas, e ora si

Un'intera famiglia di origini albanesi è stata sterminata da una fuga di monossido di carbonio a Porcari, in provincia di Lucca. Le vittime sono padre e madre, rispettivamente di 48 e 43 anni, e i due figli di 22 e 15 anni. Un quinto componente, il fratello del capofamiglia, è stato trasportato all'Ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni. Intossicati anche i carabinieri intervenuti sul posto. Fuga di monossido di carbonio a Porcari, cosa è successo L'arrivo dei carabinieri e dello zio sul luogo della tragedia Le condizioni del quinto intossicato Fuga di monossido di carbonio a Porcari, cosa è successo La tragedia è avvenuta nell'abitazione della famiglia in via Galgani, verso l'ora di cena di mercoledì 4 febbraio.

