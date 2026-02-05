Famiglia uccisa dal monossido di carbonio a Porcari Lucca quattro morti | intossicati anche i soccorritori

Una famiglia di quattro persone è stata trovata morta nella loro casa a Porcari, in provincia di Lucca. Le vittime sono un uomo di 48 anni, una donna di 43 e i loro due figli di 22 e 15 anni. A chiamare i carabinieri è stato uno zio, che ha scoperto la tragedia. Quando i soccorritori sono arrivati, hanno anche rischiato di essere intossicati dal monossido di carbonio. Per ora si sa poco, ma la causa sembra essere un problema all’impianto di riscaldamento. La polizia indaga

Un’intera famiglia di origini albanesi è stata sterminata da una fuga di monossido di carbonio a Porcari, in provincia di Lucca. Le vittime sono padre e madre, rispettivamente di 48 e 43 anni, e i due figli di 22 e 15 anni. Un quinto componente, il fratello del capofamiglia, è stato trasportato all’Ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni. Intossicati anche i carabinieri intervenuti sul posto. Fuga di monossido di carbonio a Porcari, cosa è successo L'arrivo dei carabinieri e dello zio sul luogo della tragedia Le condizioni del quinto intossicato Fuga di monossido di carbonio a Porcari, cosa è successo La tragedia è avvenuta nell’abitazione della famiglia in via Galgani, verso l’ora di cena di mercoledì 4 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Una famiglia di quattro persone è morta per il monossido di carbonio in una casa a Rughi, nel comune di Porcari.

Una famiglia albanese di Rughi, frazione di Porcari, si è trovata coinvolta in una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità.

