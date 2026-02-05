Famiglia uccisa dal monossido di carbonio a Porcari Lucca quattro morti | intossicati anche i soccorritori
Una famiglia di quattro persone è stata trovata morta nella loro casa a Porcari, in provincia di Lucca. Le vittime sono un uomo di 48 anni, una donna di 43 e i loro due figli di 22 e 15 anni. A chiamare i carabinieri è stato uno zio, che ha scoperto la tragedia. Quando i soccorritori sono arrivati, hanno anche rischiato di essere intossicati dal monossido di carbonio. Per ora si sa poco, ma la causa sembra essere un problema all’impianto di riscaldamento. La polizia indaga
Un’intera famiglia di origini albanesi è stata sterminata da una fuga di monossido di carbonio a Porcari, in provincia di Lucca. Le vittime sono padre e madre, rispettivamente di 48 e 43 anni, e i due figli di 22 e 15 anni. Un quinto componente, il fratello del capofamiglia, è stato trasportato all’Ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni. Intossicati anche i carabinieri intervenuti sul posto. Fuga di monossido di carbonio a Porcari, cosa è successo L'arrivo dei carabinieri e dello zio sul luogo della tragedia Le condizioni del quinto intossicato Fuga di monossido di carbonio a Porcari, cosa è successo La tragedia è avvenuta nell’abitazione della famiglia in via Galgani, verso l’ora di cena di mercoledì 4 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Porcari Lucca
Famiglia uccisa dal monossido di carbonio, 4 morti in provincia di Lucca. C'è anche un ferito grave
Una famiglia di quattro persone è morta per il monossido di carbonio in una casa a Rughi, nel comune di Porcari.
Famiglia sterminata a Porcari: quattro morti per monossido di carbonio, grave un quinto familiare
Una famiglia albanese di Rughi, frazione di Porcari, si è trovata coinvolta in una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità.
Ultime notizie su Porcari Lucca
Argomenti discussi: Intera famiglia uccisa dal monossido di carbonio: padre madre e figli di 22 e 15 anni; La caldaia difettosa e l'allarme dato dallo zio. Una strage tra le mura di casa, intera famiglia uccisa dal monossido; Famiglia uccisa da monossido di carbonio a Lucca: 4 vittime; Lucca, il monossido di carbonio uccide una famiglia: trovati morti in casa padre, madre e due figli di 22 e 15 anni.
Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, 4 morti: marito, moglie e due figli di 22 e 15 anniUn’intera famiglia è rimasta vittima del monossido di carbonio in un’abitazione in località Rughi nel comune di Porcari, ... msn.com
Lucca, casa invasa dal monossido di carbonio: esalazioni letali uccidono un’intera famigliaLa tragedia in una casa a Lucca: interventi di emergenza in serata, il monossido di carbonio si rivela fatale. Il racconto e il bilancio della tragedia. notizie.it
Campi Flegrei. . YLENIA MUSELLA UCCISA A 22 ANNI IN LITE IN FAMIGLIA, A NAPOLI ARRESTATO IL FRATELLO HA CONFESSATO facebook
Uccisa a 22 anni, forse una lite in famiglia. A Napoli si cerca il fratello x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.