Monossido carbonio sterminata famiglia

Questa mattina a Rughi, vicino a Porcari, una famiglia di quattro persone è stata trovata morta in casa. La causa sembra essere il monossido di carbonio sprigionato da una caldaia difettosa. I soccorritori sono intervenuti quando hanno trovato il loro’abitazione ormai senza vita. La polizia sta indagando sulle cause e sulla responsabilità dell’incidente.

8.00 Una famiglia di 4 persone è stata sterminata dopo aver respirato monossido di carbonio da una caldaia difettosa in casa a Rughi, vicino a Porcari (Lucca). Sono morti padre,48 anni,madre,43 anni, e due figli di 22 e 15 anni, tutti di origine albanese.La tragedia all'ora di cena. La tavola trovata apparecchiata. Salvo, ma in condizioni critiche in ospedale, il fratello del padre giunto nella casa dopo che nessuno rispondeva. Intossicati anche tre Carabinieri entrati nella casa per prestare soccorso.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Una famiglia di cinque persone ha perso la vita a Rughi, nel comune di Porcari, in provincia di Lucca.

Una famiglia albanese di Rughi, frazione di Porcari, si è trovata coinvolta in una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità.

Fuga di monossido di carbonio dalla caldaia, trovata morta un'intera famiglia

Intera famiglia sterminata dal monossido di carbonio a Lucca: morti mamma, padre e figli di 15 e 22 anniUna famiglia di 4 persone è stata sterminata da una fuga di monossido di carbonio a Porcari (Lucca). Sono deceduti un uomo di 48 anni, sua moglie di 43 e i due figli di 22 e 15 anni. Salvo invece uno ... fanpage.it

Lucca: monossido di carbonio uccide una famiglia. 4 mortiSecondo le prime informazioni sono i l padre di 48 anni, la madre di 43 e due figli. Anche tre carabinieri che sono entrati nella casa si sarebbero leggermente intossicati. tg.la7.it

Forse una caldaia malfunzionante, il monossido di carbonio fa strage a Porcari, vicino Lucca. Un'intera famiglia ha perso la vita: padre, madre e due figli, la più piccola aveva 15 anni facebook

