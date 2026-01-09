Nel 2025, WhatsApp introdurrà una nuova funzionalità che permetterà di visualizzare i nomi utente, o username, durante la ricerca di numeri sconosciuti. Questa novità mira a migliorare la privacy degli utenti, riducendo la dipendenza dal numero di telefono come principale identificativo. Attualmente in fase di sviluppo, questa modifica rappresenta un passo verso un uso più sicuro e discreto dell’app di messaggistica più diffusa al mondo.

Annunciata nel 2025, è adesso in fase di sviluppo una funzionalità che mostra i nomi utente (o username ) durante la ricerca dei numeri di telefono sconosciuti su WhatsApp strizzando sempre di più l'occhio a una privacy maggiore per chi utilizza l'app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Cosa sta per cambiare. Gli esperti di WaBetaInfo spiegano che il nuovo sistema consentirà agli utenti iOS, di avviare e gestire le conversazioni con gli username invece dei numeri telefonici. Il rilascio di questa funzionalità avverrà con i prossimi aggiornamenti. "Quando un utente apre una chat avviata tramite un nome utente, il numero di telefono non verrà mostrato a nessuno dei partecipanti, a meno che entrambi non si siano salvati a vicenda nei propri contatti", spiegano gli esperti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - WhatsApp, cambia tutto: ecco cosa si potrà usare al posto del numero di telefono

