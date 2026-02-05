Come sono morti Famiglia sterminata dal monossido di carbonio la scoperta in casa

La serata di martedì 4 febbraio si è trasformata in un dramma per una famiglia di Rughi, frazione di Porcari. La polizia ha trovato i corpi senza vita di tutti gli abitanti della casa, morti probabilmente per il monossido di carbonio. La tragedia è avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ma sembra che nessuno si sia accorto del pericolo fino a quando non sono stati trovati i corpi. La casa è stata subito messa sotto sequestro, mentre le forze dell’ordine indagano per capire cosa sia successo.

La serata di martedì 4 febbraio si è trasformata in un incubo senza ritorno per una famiglia residente nella frazione di Rughi, nel territorio di Porcari. Poco prima delle 21, all'interno dell'abitazione al civico 186 di via Galgani, qualcosa è andato storto e in pochi minuti la normalità domestica si è dissolta in una corsa contro il tempo che nessuno è riuscito a vincere. Le richieste di aiuto arrivate al 112 parlavano di un improvviso malessere, di un'aria diventata irrespirabile, ma quando i soccorsi hanno raggiunto la casa era già troppo tardi. A guidare carabinieri e sanitari all'interno dell'appartamento è stato il fratello di Arti Kola, che si è trovato davanti a una scena devastante.

