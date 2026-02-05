Tragedia in Italia intera famiglia sterminata dal monossido Intossicati anche i soccorritori

La tragedia si è consumata mercoledì a Porcari, in provincia di Lucca. Un’intera famiglia è stata trovata senza vita a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori, che sono rimasti coinvolti e sono stati anche loro intossicati. La polizia sta cercando di ricostruire cosa sia successo e le cause di questa tragedia.

Il dramma che si è consumato nella serata di mercoledì a Porcari, nella zona della Piana di Lucca, rappresenta una delle pagine più dolorose della cronaca recente toscana. In una tranquilla abitazione di via Galgani, un intero nucleo familiare è stato sterminato da un nemico invisibile e silenzioso: il monossido di carbonio. Le vittime, una famiglia di origini albanesi perfettamente integrata nella comunità locale, sono state colte di sorpresa durante quello che doveva essere un normale momento di convivialità quotidiana. Il bilancio è tragico e vede la perdita del padre di 48 anni, della madre di 43 anni e dei loro due figli, rispettivamente di 22 e 15 anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Approfondimenti su Porcari Piana di Lucca

