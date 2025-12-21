Famiglia nel bosco i bimbi saranno ascoltati di nuovo senza genitori | Uno aveva una bronchite non curata

I bimbi della famiglia nel bosco saranno riascoltati dal tribunale per i minori senza i genitori per evitare condizionamenti. La Corte d’Appello sull’allontanamento: "Rilevate carenze sanitarie e scolastiche, una bambina aveva bronchite non curata". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

famiglia bosco bimbi sarannoFamiglia nel bosco, confermato l’allontanamento: i minori saranno riascoltati senza i genitori - La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della coppia nota come la “famiglia nel bosco” e l’allontanamento dei tre figli, respingendo ... veratv.it

