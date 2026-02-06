Falconara bacio a una 12enne anziano pestato dai familiari | la vendetta costa due condanne

Un anziano di 77 anni è finito in ospedale dopo essere stato picchiato dai familiari di una 12enne. L’uomo ha subito fratture al volto e ha passato trenta giorni in prognosi. La vicenda si è conclusa con due condanne per chi ha preso parte alla vendetta.

FALCONARA - Picchiato così forte da finire al pronto soccorso di Torrette con il volto martoriato. Un 77enne falconarese aveva riportato trenta giorni di prognosi per le fratture al viso che, in particolare, avevano riguardato l'area mascellare e zigomatica. Il movente Il motivo dell'aggressione subita il 26 maggio 2023? Per la procura, una vendetta scatenata dai familiari di una 12enne, nelle ore precedenti molestata dall'anziano sotto il portone di casa e per cui l'uomo, nel frattempo, ha patteggiato due anni di reclusione. La sospensione della pena gli è stata subordinata dal gup alla frequentazione di un percorso che viene attivato per gli autori dei reati da Codice Rosso.

