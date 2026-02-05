Pestato di botte per le avance a una 12enne che avrebbe anche baciato condannati padre e patrigno

Un ragazzo di 12 anni è stato picchiato brutalmente dentro una casa a Falconara. L'aggressione è avvenuta dopo che il ragazzino avrebbe fatto avances e anche baci a una ragazza più giovane. Padre e patrigno della vittima sono stati condannati per averlo picchiato, lasciandolo in ospedale con trenta giorni di prognosi. La violenza è avvenuta in un appartamento di proprietà della famiglia, anche se il ragazzo non viveva più lì.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.