Pestato di botte per le avance a una 12enne che avrebbe anche baciato condannati padre e patrigno
Un ragazzo di 12 anni è stato picchiato brutalmente dentro una casa a Falconara. L'aggressione è avvenuta dopo che il ragazzino avrebbe fatto avances e anche baci a una ragazza più giovane. Padre e patrigno della vittima sono stati condannati per averlo picchiato, lasciandolo in ospedale con trenta giorni di prognosi. La violenza è avvenuta in un appartamento di proprietà della famiglia, anche se il ragazzo non viveva più lì.
FALCONARA – Ne aveva prese tante finendo in ospedale con trenta giorni di prognosi. Un pestaggio dentro l'abitazione di una palazzina dove anche lui aveva una proprietà ma non ci abitava più. Prima di recarsi all'appuntamento, che credeva fosse per questioni condominiali, aveva ricevuto una.🔗 Leggi su Anconatoday.it
