Clochard trovato morto vicino alla stazione Centrale di Milano aveva 25 anni | un'altra vittima del gelo

Un uomo di 25 anni senza casa è stato trovato morto questa mattina vicino alla stazione Centrale di Milano. La polizia pensa che possa essere stato il freddo a ucciderlo. La vittima, senza fissa dimora, si trovava abbandonata in strada nelle ore più fredde. La notizia ha scosso gli abitanti e riaccende il dibattito sulla grave condizione dei senza tetto in città.

Un 25enne, senza fissa dimora, è stato trovato morto vicino alla stazione Centrale di Milano, probabilmente a causa del gelo. Non sarebbe il primo a "morire di freddo": i numeri dei decessi.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Milano Stazione Centrale Ragazzo trovato morto davanti alla Stazione Centrale di Milano: quarta vittima del freddo Un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto questa mattina in piazza Luigi Di Savoia, davanti alla Stazione Centrale di Milano. Un’altra tragedia tra gli invisibili. Trovato morto ai giardini, la vittima è un clochard Un uomo di 61 anni, senza fissa dimora, è stato trovato purtroppo senza vita ai giardini tra via Novelli e via Salvi Cristiani a Firenze. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Stazione Centrale Argomenti discussi: Uomo senza dimora trovato morto a Firenze; Muore clochard vicino alla mensa Caritas di via Baracca; Senza fissa dimora trovato morto accanto alla sede della Fondazione Caritas. Era una persona fragile; Carlo Cecchi, morto il celebre attore di teatro e cinema: trovato senza vita in casa dalla cameriera. Milano, clochard trovato morto in piazza Luigi di Savoia, vicino alla stazione Centrale: dimostra circa 25 anni, è spirato nella notte in un giaciglio in stradaA trovare il corpo, vicino al chiosco, sono stati gli agenti della polizia ferroviaria. Nessun segno di violenza: l'ipotesi è che sia rimasto vittima di un malore durante la nottata ... milano.corriere.it Clochard morto vicino alla Stazione Centrale di Milano: aveva 25 anniÈ stato trovato senza vita questa mattina, poco prima delle 8, un ragazzo di 25 anni senza fissa dimora, rinvenuto in un giaciglio di fortuna nei pressi della Stazione Centrale di Milano. Il corpo del ... ticinonotizie.it Milano, clochard trovato morto vicino alla stazione Centrale: dimostra circa 25 anni, trovato in un giaciglio in strada x.com Milano, clochard trovato morto per strada vicino alla stazione Centrale. Indagini in corso per risalire all'identità - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.