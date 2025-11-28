Falciano del Massico spacciava nonostante i domiciliari | 47enne nuovamente arrestato

Continuava a spacciare droga anche mentre si trovava agli arresti domiciliari. È quanto hanno accertato i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che a Falciano del Massico hanno tratto nuovamente in arresto un 47enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura cautelare proprio per reati legati allo spaccio. Falciano del Massico, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

