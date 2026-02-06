Fabrizio Corona torna a pubblicare su X, il social di Elon Musk, dopo aver rimosso i suoi profili. Nel frattempo, il confronto legale con Mediaset si fa più acceso, con una maxi causa e la prima udienza già fissata. Corona non si ferma e affronta nuove battaglie giudiziarie.

Fabrizio Corona torna sui social, questa volta su X, l’ex Twitter di Elon Musk, mentre prosegue il confronto giudiziario con Mediaset e si moltiplicano le iniziative legali nei suoi confronti. L’apertura del nuovo profilo è stata annunciata dallo stesso Corona prima su una chat Telegram e poi direttamente sulla piattaforma, con un messaggio in cui definisce “atti intimidatori fatti con metodo mafioso” le richieste di rimozione dei suoi contenuti, la chiusura dei canali social e la maxi causa civile da 160 milioni di euro intentata da Mediaset. Contestualmente, il profilo Instagram che Corona era riuscito ad aprire nuovamente è stato rimosso ancora una volta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fabrizio Corona riapre su X, profili social rimossi e maxi causa Mediaset: fissata la prima udienza

