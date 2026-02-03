Fabrizio Corona ha visto i suoi profili social cancellati, compreso il famoso Instagram. Mediaset ha deciso di rimuovere i profili e le puntate di

AGI - I profili social di Fabrizio Corona e le puntate di "Falsissimo" sono stati rimossi, compreso il profilo popolarissimo, di Instagram. La ‘ cancellazione ’ è stata disposta da Google, Meta e TikTok su iniziativa dell’ufficio legale di Mediaset. La rimozione è avvenuta sulla base delle policy delle piattaforme in materia di diffamazione, tutela del diritto d’autore, dignità personale, privacy e contrasto ai messaggi d’odio. Il legale di Corona, "censura anti democratica" . “La rimozione dei profili di Corona è una censura degna di un Paese come l’Italia, un’operazione di oscuramento antidemocratico. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Rimossi i profili social di Fabrizio Corona dopo l'azione di Mediaset

Rimossi i profili social di Fabrizio Corona: pagine Instagram irraggiugibili. Ieri sera l’ex re dei paparazzi aveva pubblicato la nuova puntata di FalsissimoInstagram dell'ex re dei paparazzi inaccessibile dopo le dichiarazioni su Mediaset e Alfonso Signorini. Il legale: A rischio la libertà di parola ... ilfattoquotidiano.it

