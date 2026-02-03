Fabrizio Corona ha visto rimuoversi i suoi profili social e i video di

Rimossi i profili social dell'ex fotografo dei vip Fabrizio Corona. Stando a quanto riportato da Agi, potrebbe essere stata un'iniziativa di Google o Meta legata alla sentenza del tribunale civile che nei giorni scorsi aveva bloccato la messa in onda del suo "Falsissimo" su istanza dei legali di Mediaset. Contattato dall' Agi, l'avvocato Ivano Chiesa ha detto: "Non ne so nulla". Intanto, una spiegazione è arrivata da un portavoce di Meta: "Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli Standard della community Meta". Rimossi anche tutti i contenuti del format Falsissimo da YouTube e TikTok. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fabrizio Corona, rimossi profili social e video di "Falsissimo": la mossa di Mediaset

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Nelle ultime ore, i profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi da Instagram e da altre piattaforme digitali.

Fabrizio Corona ha visto i suoi profili social cancellati questa mattina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Fabrizio Corona, panico prima della pubblicazione di Falsissimo: Va in carcere se lo fa

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Corona furioso: bloccato Falsissimo su Signorini, ora punta a Mediaset; VIDEO | Fabrizio Corona dopo lo stop a Falsissimo annuncia il ricorso: Io non mi fermo; Corona risponde al giudice: ecco cosa dirà stasera a Falsissimo dopo il blocco su Signorini; Udinese-Roma, furia Gasperini su punizione assegnata a friulani (e sul gol): cos’è successo.

Rimossi i tutti profili social di Fabrizio Corona dopo l'azione legale di MediasetUn terremoto sui social ha travolto il mondo del web: l'ufficio legale di Mediaset ha messo in atto un'azione che ha mandato in tilt i profili social di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, da semp ... msn.com

Fabrizio Corona e il mistero dei social, chiusi tutti i suoi profili. Ma non è stata la magistraturaI profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi, in particolare quello, popolarissimo, di Instagram. La ‘cancellazione’ non è stata disposta dalla magistratura milanese ma potrebbe essere stata ... affaritaliani.it

#Milano Sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non è più visibile quella di Instagram. Pagina nella quale l'ex agente fotografico rilanciava video del suo format on line 'Falsissimo' con puntate, le ultime in particolare, contro Mediase - facebook.com facebook

#Milano Rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non è più visibile quello Instagram. Così un portavoce di Meta: "Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli standard della community Meta". x.com