Fabrizio Corona torna sui social, anche se solo per poco. Nelle ultime ore, è apparso un nuovo profilo Instagram che sembra essere suo, dopo che il 3 febbraio i suoi account erano stati cancellati da Facebook e Instagram su ordine di Mediaset. Corona ha provato a riavvicinarsi ai follower, ma subito dopo il profilo è stato rimosso. Restano ancora dubbi su cosa voglia davvero fare e se tornerà a usare i social a lungo.

E’ ricomparso nelle scorse ore un profilo Instagram che sembra essere riferibile a Fabrizio Corona, dopo che il 3 febbraio tutti i suoi account sono stati rimossi dai colossi del web a seguito di azioni legali, in particolare, di Mediaset. Sul profilo, in cui al momento sono stati caricati pochi post e i cui follower mano a mano aumentano e sono già quasi 1500, si legge in un messaggio «ci hanno buttato a terra anche questo! Ma non ci ferma nessuno». Il riferimento è al fatto che l’ex re dei paparazzi da giorni sta tentando di rientrare sul social, ma poi i profili vengono cancellati e, dunque, anche questo potrebbe essere presto eliminato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fabrizio Corona prova a tornare sui social: profili creati e poi rimossi

