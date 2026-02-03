fabrizio corona rimossi i suoi profili social

Fabrizio Corona ha visto rimosso il suo profilo social. La decisione è stata confermata dall’avvocato Ivano Chiesa, che ha comunicato a LaPresse che i profili dell’ex paparazzo non sono più online. Corona sembra aver deciso di lasciar perdere i social, almeno per ora.

Sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. Lo conferma a LaPresse il suo storico legale, avvocato Ivano Chiesa. “Sono stati oscurati, li hanno chiusi, sospesi, sia Instagram che ‘Falsissimo’. Ho sentito Fabrizio e mi ha detto di aver ricevuto notifiche da Meta della sospensione degli account per violazione del copyright. Immagino sia legato alla richiesta di Mediaset “, ha detto il legale. “Posso solo aggiungere che la gente mi ferma per strada per dirmi di andare avanti. Saranno le persone a valutare la democraticità di tutto questo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

I profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi.

FALSISSIMO: Fabrizio Corona, il demone che sta distruggendo la TV

