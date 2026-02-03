I profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi. Gli account non sono più accessibili e sono stati cancellati dai social. La decisione sembra definitiva, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sulle motivazioni.

Account non più accessibili. Sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non risulta più visibile l'account Instagram, dove compare l'avviso che segnala come la pagina sia stata rimossa. Il format "Falsissimo" e i contenuti contestati. Il profilo era utilizzato dall'ex agente fotografico per rilanciare video e puntate del format online "Falsissimo". Le ultime pubblicazioni erano incentrate su attacchi diretti a Mediaset e ad Alfonso Signorini. Anche fino a ieri sera risultava online una nuova puntata del programma. Nessun intervento penale, ma ipotesi civili o private.

