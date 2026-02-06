Fabrizio Corona e i nuovi profili social con il suo nome dopo il blocco di Meta | Non ci ferma nessuno Ma resta il giallo su chi li gestisce

Dopo il blocco di Meta, Fabrizio Corona torna a spuntare sui social con un nuovo profilo Instagram. Qualcuno ha aperto un account con il suo nome, ma al momento non c’è nessuna conferma ufficiale. Corona però non si ferma e dice: «Non ci ferma nessuno». Resta ancora il mistero su chi gestisca davvero quell’account.

Un nuovo profilo Instagram comparso nelle ultime ore sembrerebbe riconducibile a Fabrizio Corona, anche se al momento non esistono conferme ufficiali sulla reale titolarità dell’account. I precedenti profili ufficiali dell’ex agente fotografico, il suo personale e quello di Falsissimo, sono stati rimossi nei giorni scorsi dalle principali piattaforme di Meta a seguito di un’azione legale di Mediaset. Il nuovo account, che ha pubblicato pochi contenuti e ha già raccolto circa 1.500 follower, riporta un messaggio dal tono tipico di Corona, ovvero: «Ci hanno buttato a terra anche questo! Ma non ci ferma nessuno».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Meta ha eliminato i profili social di Fabrizio Corona.

Quando i profili social di Fabrizio Corona e Falsissimo riapriranno, ancora non si sa.

Fabrizio Corona, panico prima della pubblicazione di Falsissimo: Va in carcere se lo fa

Ultime notizie su Fabrizio Corona

