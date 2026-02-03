Profili social di Fabrizio Corona rimossi | Meta svela il motivo

Da tutto.tv 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Meta ha eliminato i profili social di Fabrizio Corona. La decisione ha suscitato molte polemiche, con chi parla di censura e chi ritiene che le piattaforme abbiano il diritto di gestire i contenuti. Corona non ha ancora commentato pubblicamente.

Meta ha deciso di rimuovere definitivamente i profili social di Fabrizio Corona, una mossa che ha scatenato un acceso dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti imposti dalle piattaforme digitali. La decisione arriva dopo una serie di controversie legate al format Falsissimo e alle recenti dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi. La versione ufficiale di Meta. Un portavoce di Meta ha fornito una spiegazione lapidaria ma chiara: “ Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli standard della nostra community “. La dichiarazione, confermata anche al Sole 24 Ore, sottolinea come la decisione non sia stata presa alla leggera, ma sia il risultato di infrazioni ripetute alle regole della piattaforma. 🔗 Leggi su Tutto.tv

profili social di fabrizio corona rimossi meta svela il motivo

© Tutto.tv - Profili social di Fabrizio Corona rimossi: Meta svela il motivo

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, rimossi i profili social personali e di Falsissimo "dopo azione legale di Mediaset", Meta: "Violati standard community"

Fabrizio Corona ha rimosso i suoi profili social, insieme a quelli di Falsissimo, dopo un’azione legale di Mediaset.

Rimossi i profili social di Fabrizio Corona: “Censura non degna di un Paese democratico”. Meta: “Violati gli standard della community”

Fabrizio Corona non può più usare i social.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Lo SCANDALO di FABRIZIO CORONA è DEGENERATO

Video Lo SCANDALO di FABRIZIO CORONA è DEGENERATO

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Social rimossi a Corona, scontro su business digitale e libertà; Gerry Scotti ‘chiude’ Instagram dopo le accuse di Fabrizio Corona: la reazione dei social; Falsissimo a rischio chiusura: ora Agcom ha iniziato le verifiche sul canale di Fabrizio Corona; Fabrizio Corona: Mi adeguo al provvedimento. Stasera non parlo di Signorini, ma del Sistema Mediaset.

profili social di fabrizioRimossi i profili social di Fabrizio Corona e FalsissimoIl provvedimento che ha portato all'eliminazione delle puntate di Falsissimo e all’oscurazione dei profili di Corona è un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Civile di Milano, in accoglimento ... adnkronos.com

profili social di fabrizioFabrizio Corona, rimossi profili social e canale Youtube, caso senza precedenti, ecco perchèDa questa mattina i profili social di Fabrizio Corona non sono più raggiungibili. In particolare risulta rimosso l’account Instagram, piattaforma sulla ... ilnotiziario.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.