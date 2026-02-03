Profili social di Fabrizio Corona rimossi | Meta svela il motivo

Meta ha eliminato i profili social di Fabrizio Corona. La decisione ha suscitato molte polemiche, con chi parla di censura e chi ritiene che le piattaforme abbiano il diritto di gestire i contenuti. Corona non ha ancora commentato pubblicamente.

Meta ha deciso di rimuovere definitivamente i profili social di Fabrizio Corona, una mossa che ha scatenato un acceso dibattito sulla libertà di espressione e sui limiti imposti dalle piattaforme digitali. La decisione arriva dopo una serie di controversie legate al format Falsissimo e alle recenti dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi. La versione ufficiale di Meta. Un portavoce di Meta ha fornito una spiegazione lapidaria ma chiara: “ Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli standard della nostra community “. La dichiarazione, confermata anche al Sole 24 Ore, sottolinea come la decisione non sia stata presa alla leggera, ma sia il risultato di infrazioni ripetute alle regole della piattaforma. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Fabrizio Corona ha rimosso i suoi profili social, insieme a quelli di Falsissimo, dopo un’azione legale di Mediaset.

Fabrizio Corona non può più usare i social.

